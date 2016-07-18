الخارجية البريطانية: أنباء حول استخدام أسلحة حارقة ضد المدنيين فى حلب

نشرت الصفحة الرسمية للخارجية البريطانية، أنباء حول استخدام أسلحة حارقة ضد المدنيين فى حلب وإدلب، مسببة معاناة هائلة، مطالبة الأسد وروسيا الالتزام بالقانون الإنسانى الدولى.

وأضافت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن الممثل الخاص لسورية أكد على أنباء مروعة من الدفاع المدنى عن قصف جوى يومى تقريبا بذخائر حارقة ضد المدنيين وانتهاك نظام الأسد لهدنة العيد.



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أنباء حول استخدام أسلحة حارقة

- أخبار سوريا.. المعارضة: قصف "غير مسبوق" لمناطق بحلب وريفها الشمالى

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