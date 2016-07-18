إصابة 7 أفراد من أسرة واحدة بحالات تسمم في أسيوط‎

أصيب 7 أفراد من أسرة واحدة بحالات تسمم، اليوم الإثنين، إثر تناولهم وجبة طعام منزلية فاسدة، وتم نقلهم لمستشفى الغنايم المركزي للعلاج بأسيوط.

وتلقت مديرية الصحة بأسيوط، إخطارًا من طوارئ مستشفى الغنايم المركزي، يفيد باستقبالها أسرة كاملة مكونة من 7 أفراد، مصابين بحالة إعياء شديدة نتيجة للتسمم بعد تناولهم وجبة طعام منزلية فاسدة.

وتبين بالفحص إصابة محمود إ. ت. ، 34 عام، ورمضان إ. ت. ، 27 عام، ومحمد إ. ، وإلهام أ. إ. ، 4 أعوام، وروان إ. ت. ،3 أعوام، ورمضان م. إ. ، عامين، وأحمد م. إ. ، 4 أعوام، مقيمين بإحدى القرى المجاورة للمستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري تلقى الحالات للعلاج لحين تماثلهم الشفاء.