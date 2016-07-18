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تظاهر هيئات التمريض بمستشفيات جامعة الإسكندرية لعدم صرف مكافأة الامتحانات

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تظاهر هيئات التمريض بمستشفيات جامعة الإسكندرية لعدم صرف مكافأة الامتحانات تظاهر هيئات التمريض بمستشفيات جامعة الإسكندرية لعدم صرف مكافأة الامتحانات
تظاهر العشرات من هيئات التمريض بمستشفيات جامعة الإسكندرية، صباح اليوم، بالمستشفى الرئيسى الجامعى والشاطبى وناريمان، بسبب عدم صرف مكافأة الامتحانات لهم وخروجهم من الميزانية هذا العام.

وقالت إحدى الممرضات، أنهم فوجئوا بخروج هيئات التمريض من مكافأة الامتحانات هذا العام وصرفها للعمال والموظفين والأساتذة بالجامعة ومنع هيئات التمريض بجميع المستشفيات الجامعية من صرفها.

وأضافت أن الأزمة ناتجة من وزير المالية لعدم تخصيص مستحقات هيئات التمريض وإرسال المبالغ ناقصة لإدارة الجامعة، مشيرة إلى أنهم أرسلوا استغاثات للمالية لحل الأزمة.

وأشارت إلى أنه فى حالة عدم الاستجابة سيتم الإضراب الكامل عن العمل بالمستشفيات، وأوضحت أن هيئات التمريض يرفضوا الدخول فى هذا الطريق حاليا حفاظا على حياه المرضى وتردد عدد كبير من المرضى يوميا على الاقسام بالمستشفيات.


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