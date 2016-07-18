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العثور على مقبرة جماعية بها 12 جثمان جنوب مدينة أجدابيا الليبية

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العثور على مقبرة جماعية بها 12 جثمان جنوب مدينة أجدابيا الليبية العثور على مقبرة جماعية بها 12 جثمان جنوب مدينة أجدابيا الليبية
عثرت الكتيبة 152 مشاة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبى على مقبرة جماعية بها 12 جثمانا، أحدهم يرتدى ملابس عسكرية جنوب مدينة أجدابيا .

وقال عضو الهلال الأحمر الليبى فرع أجدابيا منصور عاطي،فى تصريح صحفى اليوم، إنه ورد إلى الفرع بلاغ من الكتيبة 152 "مشاة آلية" عن وجود مقبرة جماعية فى منطقة 18 جنوب مدينة أجدابيا.

وأضاف عاطى أنه بعد ورود البلاغ تم الانتقال إلى المكان المنوه عنه رفقة قسم البحث الجنائى أجدابيا وعدد من أفراد الكتيبة 152 لمعاينة الموقع، لافتا إلى أن عدد الجثث تقدر بحوالى 12 جثة وأحدهم يرتدى ملابس عسكرية.

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مصر 365