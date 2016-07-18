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«أردوغان» يأمر بإسقاط أي مروحية تقلع دون موافقة السلطات التركية

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«أردوغان» يأمر بإسقاط أي مروحية تقلع دون موافقة السلطات التركية «أردوغان» يأمر بإسقاط أي مروحية تقلع دون موافقة السلطات التركية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أمرًا خاصا بإرسال مقاتلات من نوع “إف-16″ للقيام بطلعات دورية في أجواء تركيا، للحفاظ على أمن البلاد.

وأمر رئيس قوات الأمن التركية في اسطنبول بإسقاط أي مروحية تقلع دون أخذ موافقة السلطات التركية، وذلك بدون إنذار مسبق، وفقًا لما نقلته “سبوتنيك” عن وسائل إعلام تركية.

وفي السياق نفسه، تم نشر 1800 عنصر من القوات الخاصة في مدينة اسطنبول، وفي المقام الأول في الشوارع الرئيسية والمنشآت الاستراتيجية، كما جرى نقل مزيد من المعدات العسكرية الخاصة إلى المدينة، واتخاذ إجراءات أمنية طارئة أخرى.

يذكر أن حوالي 290 شخصًا قتلوا نتيجة محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا. واعتقلت قوات الأمن أكثر من 6 آلاف من العسكريين من المستويين الأعلى والمتوسط، بتهمة الضلوع في الانقلاب.

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