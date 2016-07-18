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مصرع طفل غرقًا بترعة السنط في أسيوط‎

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مصرع طفل غرقًا بترعة السنط في أسيوط‎ مصرع طفل غرقًا بترعة السنط في أسيوط‎

أرشيفية

لقى طفل مصرعه، اليوم الإثنين، غرقًا بمياه ترعة السنط بقرية كوم أبو شيل في أسيوط.

وتلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، إخطارًا من العميد هانى عويس مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد وصول بلاغ من الأهالي بغرق  طفل بترعة السنط بقرية كوم أبو شيل دائرة المركز.

وانتقلت قوات من مباحث المركز والإسعاف و الإنقاذ النهري، وبالفحص والمعاينة تبين غرق الطفل أحمد ش. م. ، 11 عام، مقيم بقرية كوم أبوشيل دائرة المركز، وتم إنتشال الجثة.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبنوب المركزي، وتحرير المحضر اللازم، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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