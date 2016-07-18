وفاة ممرضة بعد سقوط مرآة عليها بالمستشفى العام في سوهاج‎

لقيت ممرضة مصرعها، اليوم الإثنين، عقب سقوط مرآة زجاج علي يدها اليمني، اثناء تواجدها بأستراحة الممرضات بمستشفي سوهاج العام.

وتلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة أول من نقطة مستشفي سوهاج العام، بوجود حالة وفاة بإستراحة الممرضات بالمستشفى العام، وتدعى ابتسام ع. م. ، 22 عام، فني تمريض بقسم الجراحة بمستشفى سوهاج العام، وتقيم بدائرة مركز طما.

وبسؤال عيشة س. س. ، 35 عام، ممرضة، تقيم بناحية الحديقة، أقرت حدوث الوفاة نتيجة سقوط مرآة زجاج علي يدها اليمنى، مما أدى إلى حدوث إصابتها بجرح قطعي، وتم عمل غرز لها وتم نقلها لقسم الجراحة بذات المستشفى، مما أحدث لها إغماء، وتم استدعاء الطبيب وبالكشف عليها أفاد بوفاتها.

وبسؤال شقيق المتوفية أشرف ع. م. ، 43 عام، فني كهرباء هندسة طما، ويقيم بذات الناحية، أيد ما جاء بالفحص ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي عليها، بمعرفة مفتش الصحة قرر حدوث الوفاة نتيجة هبوط في الدورة الدموية والتنفسية،

> وعدم الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه.

تم وضع الجثة تحت تصرف النيابة بمشرحة المستشفى، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2785 أدارى القسم، وجاري العرض علي النيابة العامة.