"فتح": جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلى فى الخليل وجنين "إرهاب دولة منظم"

أدانت حركة "فتح" استمرار حصار جيش الاحتلال الإسرائيلى لمحافظة الخليل جنوبى الضفة الغربية المحتلة للأسبوع الثانى على التوالي، وقيامه بهدم منزل أسير فلسطينى فى جنين شمالى الضفة.

وقالت حركة "فتح" فى بيان صحفى على لسان المتحدث باسمها أسامة القواسمى اليوم الاثنين، إن ما تقوم به حكومة الاحتلال من عقاب جماعى بحق سكان محافظة الخليل منذ أسبوعين، وما قامت به من هدم للبيوت فى بلدة قباطيه بجنين، هو إرهاب دولة منظم، وجرائم حرب تضاف إلى قائمة طويلة من الجرائم التى ترتكبها بحق شعبنا.

وأضاف القواسمى أن شعبنا وقيادته يسجلون صمودا شعبيا وسياسيا، ولن تنال الممارسات الإسرائيلية العنصرية المتطرفة من عزيمة شعبنا العظيم الصامد، وسيبقى منغرسا فى أرضه فلسطين، ومواصلا لنضاله حتى الحرية والاستقلال، وتحقيق الأهداف العليا لشعبنا وعلى رأسهم أسرانا البواسل.

فى سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم ثلاثة فلسطينيين من محافظة الخليل، وواصلت إغلاقها وحصارها لمداخل عدة بلدات وقرى ومخيمات فى المحافظة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال واصلت إغلاق بلدات سعير والشيوخ وبنى نعيم ويطا، ومداخل عدة قرى ومخيمات فى المحافظة بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية والحواجز العسكرية.