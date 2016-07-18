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الأرصاد: ارتفاع الحرارة درجتين بدءا من الأربعاء المقبل..والعظمى بالقاهرة 36

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الأرصاد: ارتفاع الحرارة درجتين بدءا من الأربعاء المقبل..والعظمى بالقاهرة 36 الأرصاد: ارتفاع الحرارة درجتين بدءا من الأربعاء المقبل..والعظمى بالقاهرة 36
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة سترتفع درجتين بدءا من يوم الأربعاء المقبل على جميع أنحاء الجمهورية، موضحا أن درجة الحرارة العظمى بالقاهرة ستبلغ 36 درجة.

وأضاف عبد العال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الطقس غدا الثلاثاء معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا .

وأشارعبد العال، إلى أن الطقس بدءا من يوم الأربعاء سيكون معتدلا على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، مؤكدا أن الشبورة المائية ستظهر فى الصباح الباكر على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية.

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