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الليلة .. وزير البيئة ضيف خالد صلاح فى "على هوى مصر"

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الليلة .. وزير البيئة ضيف خالد صلاح فى "على هوى مصر" الليلة .. وزير البيئة ضيف خالد صلاح فى "على هوى مصر"
يستضيف الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح فى برنامجه " على هوى " المذاع على قناة " النهار 1" فى العاشرة والنصف مساءا، الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، فى محاولة للإجابة على السؤال الصعب: لماذا نفشل دائماً فى حل أزمة القمامة رغم سعى وتوفر الموارد المالية ..من السبب.. المواطن أم الحكومة؟.

ويكشف وزير البيئة فى حواره مع خالد صلاح، حقيقة ظهور أسماك القروش على شواطئ العين السخنة وحوت مارينا، بجانب الكشف عن المستجدات الأخيرة بشأن ملف الإتجار فى التماسيح.. واستعدادات الوزارة لموسم جمع قش الأرز.


>رسائل خالد صلاح لدول الغرب بـ"على هوى مصر".. دفع عجلة النمو فى بلداننا يعنى القضاء على الإرهاب.. التطرف مرتبط بقضايا الفقر وليس بالحريات.. ستدفعون ثمن التضييق على اقتصادنا..والحلول الأمنية ليست كافية

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مصر 365

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