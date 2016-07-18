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جمعية حماية البيئة: انتهاء مشكلة دخان العريش بعد دفن المخلفات

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جمعية حماية البيئة: انتهاء مشكلة دخان العريش بعد دفن المخلفات جمعية حماية البيئة: انتهاء مشكلة دخان العريش بعد دفن المخلفات
قال المهندس عبد الله الحجازى رئيس الجمعية الأهلية لحماية البيئة، إن مشكلة ظهور سحب الدخان ليلا فى مدينة العريش انتهت بعد ردم أكوام القمامة المحترقة ودفن المخلفات.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن سحب الدخان حملتها الرياح الشرقية وغطت مساحة تقدر بنحو 6 كيلو متر من مدينة العريش، وهى ناجمة عن احتراق أكوام القمامة، وتشير المعايانات إلى أن الحرائق تمت عن عمد، ودفع مجلس المدينة وشركة النظافة بمعدات دفنت هذه الأكوام ومنعت ظهور سحب الدخان.

وكانت مدينة العريش شهدت ظهور سحب الدخان ليلا لمدة 3 أيام متصلة.

بالفيديو والصور.."دخان العريش" عرض مستمر فى سماء أنقى مدينة مصرية.. سحب الدخان المنبعث من أكوام القمامة تحاصر السكان لليوم الثالث على التوالى وتتسبب فى أزمات صحية لكبار السن والمرضى

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مصر 365

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