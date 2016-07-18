ضبط متهمين أطلقا الأعيرة النارية علي مدرعة في سوهاج‎

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج، اليوم الإثنين، من ضبط متهمين قاموا بإطلاق الأعيرة النارية علي مدرعة تابعه للأمن المركزي، بناحية قرية الكتكاتة، وبحوزتهم رشاشين جرينوف وبندقيتين آليتين.

وتلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، إخطارًا بقيام بعض أفراد عائلة “الرماضنة” بإطلاق أعيرة نارية من داخل الزراعات المحيطة بمساكنهم، صوب مدرعة تابعة لقطاع الأمن المركزي بسوهاج، والمعينة لملاحظة الحالة بناحية الكتكاتة دائرة مركز ساقلتة، لوجود خصومه ثأرية بين عائلتهم وعائلة الحرارزه، مما أدى قيام القوات بمبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية.

وأشارت التحريات، إلى أن مرتكبي واقعة أطلاق الأعيرة النارية هم كلًا من، حسين إ. أ. ، 57 عام، عامل، وحسام ح. إ. ، 20 عام، عامل، ومنتصر ر. ف. ، 32 عام، عامل، وهشام إ. أ. ، 47 عام، عامل، وأحمد ك. م. ، 24 عام، عامل.

ووردت معلومات تتضمن تواجد المتهمين هشام وأحمد، بإحدي المزارع بقرية الكتكاتة دائرة المركز، وتم إعداد مأمورية أسفرت عن ضبط المتهمان وضبط رشاش جرينوف، وبندقية آلية بحوزة المتهم الأول، ورشاش جرينوف بندقية آلية بحوزة المتهم الثاني.

وجاري تحرير المحضر اللازم، والعرض علي النيابة العامة للتحقيق.