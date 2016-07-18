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القبض على مغرد سعودي وصف النبي بـ«الداعشي»

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هيئة التحقيق والادعاء العام بالسعودية

هيئة التحقيق والادعاء العام بالسعودية (أرشيفية)

بدأت هيئة التحقيق والادعاء العام في مدينة جازان بالتحقيق مع مغرد تحت اسم “متزندق” أساء للنبي محمد عبر تويتر واصفاً إياه بأنه “داعشي”، إضافة إلى إساءته لولاة الأمر والعلماء ودعوته إلى الإلحاد والكفر، مستخدماً الهاتف المحمول لزوجته في بث التغريدات.

وأفادت صحيفة وئام السعودية اليوم الإثنينن أن المغرد يعمل فني مختبر في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، وكانت إدارة البحث والتحري بالتعاون مع عدد من الجهات الأمنية في منطقة جازان قد بدأت تحرياتها عن المغرد منذ بداية شهر رمضان.

ودون المتهم تحت اسم “متزندق” عبر حسابه على تويتر عدة تغريدات جاء فيها: “لو استغل المسلمون الأوقات التي يقضونها في المساجد، لقضاء حوائجهم بدلاً من الصلاة والقيام والدعاء لكان حالهم أفضل”.

وتمكنت إدارة البحث والتحري بالتعاون مع عدد من الجهات الأمنية في منطقة جازان من التعرف على هوية المغرِّد أواخر شهر رمضان ليتم ضبطه وإيداعه السجن العام، وإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ اللازم.

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