أخبار عاجلة

المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
8 الصبح - ردود الفعل الدولية على الحادث الإرهابي بتفجير الكنائس بالأمس ومن بينهم ..!! -
إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أستاذ باطنة: فيروسC قد يسبب مضاعفات خارج الكبد وتتحسن باستخدام الأدوية الجديدة

Google+ Print
أستاذ باطنة: فيروسC قد يسبب مضاعفات خارج الكبد وتتحسن باستخدام الأدوية الجديدة أستاذ باطنة: فيروسC قد يسبب مضاعفات خارج الكبد وتتحسن باستخدام الأدوية الجديدة
أكد الدكتور جعفر رجب - أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بطب قصر العينى - أن هناك أعراضا غير كبدية تظهر على مريض فيروس سى، وتصيب الخلايا الليمفاوية، وهى تظهر فى أماكن أخرى غير الكبد وتتحسن بتناول الأدوية الجديدة لعلاج فيروس سى.

وقال الدكتور جعفر رجب إن أشهر الأعراض هو حدوث التهاب بالأوعية الدموية الصغرى، وطفح جلدى، ويؤثر على الكلى، ويؤثر على الجهاز العصبى المركزى، وعلى جهاز المناعة، ويؤدى إلى حدوث بعض الأمراض الجلدية وقد يسبب أورام ليمفاوية.

وقال الدكتور جعفر رجب: "تزيد هذه الأعراض وتؤثر على الجهاز العصبى"، موضحا أن نافذة الأمل التى تم فتحها هو علاج الفيروس بالأدوية الجديدة، وأن هناك بحثا بالتعاون مع الدول الأوروبية لمعرفة تأثير هذه الأدوية الجديدة لعلاج فيروس سى على أعراض المرض، مشيرا إلى أن الأبحاث أثبتت أنه قد حدث تحسنا كبيرا على الأعراض التى تصيب بعض مرضى فيروس سى بعد تناول الأدوية الجديدة.

وأكد الدكتور جعفر أن القضاء على الفيروس يحسن من وظائف الجسم، ويمنع حدوث مضاعفات خارج الكبد، موضحا أن الفيروس يحدث التهاب بالغدد الليمفاوية، ويؤدى إلى حدوث أورام ليمفاوية فى الطحال، وفى أى نسيج بالجسم.


>- أستاذ كبد: 150 ألف إصابة جديدة بفيروس C سنويا فى مصر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة"

8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة"

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر