أستاذ باطنة: فيروسC قد يسبب مضاعفات خارج الكبد وتتحسن باستخدام الأدوية الجديدة

أكد الدكتور جعفر رجب - أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بطب قصر العينى - أن هناك أعراضا غير كبدية تظهر على مريض فيروس سى، وتصيب الخلايا الليمفاوية، وهى تظهر فى أماكن أخرى غير الكبد وتتحسن بتناول الأدوية الجديدة لعلاج فيروس سى.

وقال الدكتور جعفر رجب إن أشهر الأعراض هو حدوث التهاب بالأوعية الدموية الصغرى، وطفح جلدى، ويؤثر على الكلى، ويؤثر على الجهاز العصبى المركزى، وعلى جهاز المناعة، ويؤدى إلى حدوث بعض الأمراض الجلدية وقد يسبب أورام ليمفاوية.

وقال الدكتور جعفر رجب: "تزيد هذه الأعراض وتؤثر على الجهاز العصبى"، موضحا أن نافذة الأمل التى تم فتحها هو علاج الفيروس بالأدوية الجديدة، وأن هناك بحثا بالتعاون مع الدول الأوروبية لمعرفة تأثير هذه الأدوية الجديدة لعلاج فيروس سى على أعراض المرض، مشيرا إلى أن الأبحاث أثبتت أنه قد حدث تحسنا كبيرا على الأعراض التى تصيب بعض مرضى فيروس سى بعد تناول الأدوية الجديدة.

وأكد الدكتور جعفر أن القضاء على الفيروس يحسن من وظائف الجسم، ويمنع حدوث مضاعفات خارج الكبد، موضحا أن الفيروس يحدث التهاب بالغدد الليمفاوية، ويؤدى إلى حدوث أورام ليمفاوية فى الطحال، وفى أى نسيج بالجسم.

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