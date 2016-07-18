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السعودية توقف الملحق العسكرى التركى فى الكويت

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السعودية توقف الملحق العسكرى التركى فى الكويت السعودية توقف الملحق العسكرى التركى فى الكويت
اوقفت السلطات الملحق العسكرى التركى فى الكويت بعد محاولته السفر جوا إلى اوروبا اثر محاولة الانقلاب فى تركيا، على ما نقلت الصحف الاثنين.

وافادت صحيفة الشرق الاوسط السعودية ان الدبلوماسى اوقف الاحد بعيد وصوله إلى مطار الدمام (شرق) بطلب من انقرة.

اضافت الصحيفة ان "الملحق العسكرى فى السفارة التركية بالكويت موقوف حاليا لدى السلطات السعودية" التى اعتقلته "بعد محاولته الهروب لصلته بالعملية الانقلابية على الارجح التى حدثت فى تركيا" متوقعة تسليمه إلى تركيا.

وبدات السلطات التركية حملة توقيفات مستمرة واسعة النطاق بعد محاولة الانقلاب التى شهدتها البلاد الجمعة.

اما قناة العربية فافادت ان الملحق العسكرى ميكايل غولو كان يستعد للمغادرة إلى دوسلدورف بالمانيا عبر امستردام.

واوقفت السلطات حوإلى 6000 شخص اغلبيهم فى صفوف الجيش والقضاء ردا على محاولة الانقلاب التى ادت إلى مقتل 290 شخص على الاقل بحسب حصيلة رسمية جديدة.

وجاء تهديد الصدر ردا على سؤال من أحد أنصاره حول نشر الجنود الأمريكيين الذى أعلن عنه وزير الدفاع الأمريكى آش كارتر الأسبوع الماضى.

وكتب الصدر على موقعه الرسمى ليلة امس الأحد بأنهم سيكونون "هدفا لنا" دون أن يستفيض.

وفى الأشهر الأخيرة، كان الصدر يشن حملة من أجل الإصلاح وانهاء الفساد الحكومى
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مصر 365

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