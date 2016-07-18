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سعر الدولار فى السوق السوداء اليوم الاثنين 18/7/2016 مقابل الجنية المصري

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سعر الدولار فى السوق السوداء اليوم الاثنين 18/7/2016 مقابل الجنية المصري سعر الدولار فى السوق السوداء اليوم الاثنين 18/7/2016 مقابل الجنية المصري

شهد فى السوق السوداء اليوم حالة من التراجع التدريجى حيث وصلت قيمة الانخفاض الى خمسة قروش مسجلا 11.35 قرش للبيع حيث بلغت قيمة انخفاضه على مدار يومين 15 قرش مرة واحدة .

وشهدت الدولار الفترة الماضية حالة من الارتفاع الكبير بالنسبة لعمليات البيع والشراء بزيادة تجاوزت حد الـ 35 قرش وذلك خلال الاربع ايام الماضية حيث وصل سعر الدولار وقتها عند 11.50 جنية للبيع .

واستطاع سعر صرف الدولار الامريكى ان يحافظ على ثباته واستقراره داخل الاسواق الرسمية حيث سجل 8.83 قرش للشراء و 8.88 قرش للبيع ، ومن المفترض ان يقوم البنك المركزى يوم الثلاثاء المقبل بطرح عطاء دولارى بقيمة 120 مليون دولار من اجل سد حاجة العملاء والمستوردين من الدولار خاصة وان المعروض منه قليل جدا والاقبال عليه متزايد .

وقام عدد من المتعاملين داخل السوق السوداء بتفسير تراجع سعر الدولار ووصفوه بانه حالة مؤقته ومن الممكن ان يرتفع خلال الايام القليلة المقبلة نظرا لاستمرار انتشار الشائعات حول خفض قيمة الجنية المصري بالاضافة الى سعى التجار والمضاربين الى جمع وتوفير الدولار على اعتبار انه ملاذ امن .

كما تفهم عدد من المستوردين والتجار عدم وجود اى نيه لدى البنك المركزى بخفض جديد فى قيمة الجنية خاصة بعد ان انتشرت شائعات الفترة الماضية عن احتمالية خفض قيمته ، ويذكر ان البنك المركزى قام بتثبيت سعر بيع الدولار فى اول عطاء دولاري قام به بعد عطلة عيد الفطر حيث ثبته عند 8.78 قرش للبيع ، بحيث يتم بيعه للبنوك 8.88 من خلال اضافة عشر قروش على سعره ، حيث احدث ذلك حالة من الاستقرار النسبى وظهرت نتائجه بعد 3 ايام من تثبيت سعر الصرف .

وهناك حالة من التوقعات بارتفاع سعر صرف الدولار خلال الايام القليلة المقبلة .

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