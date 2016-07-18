العراق: مقتدى الصدر يهدد بضرب الجنود الأمريكيين فى القيارة

قال رجل الدين الشيعى العراقى المتنفذ مقتدى الصدر ان الجنود الإضافيين الذين تعتزم الولايات المتحدة ارسالهم إلى العراق لتأهيل القاعدة الجوية فى القيارة التى استعيدت السيطرة عليها مؤخرا من قبضة تنظيم داعش، سيكونون "هدفا" لأنصاره.

وجاء تهديد الصدر ردا على سؤال من أحد أنصاره حول نشر الجنود الأمريكيين الذى أعلن عنه وزير الدفاع الأمريكى آش كارتر الأسبوع الماضى.

وكتب الصدر على موقعه الرسمى ليلة امس الأحد بأنهم سيكونون "هدفا لنا" دون أن يستفيض.

وفى الأشهر الأخيرة، كان الصدر يشن حملة من أجل الإصلاح وانهاء الفساد الحكومى

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