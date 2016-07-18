توقف حركة المرور بسبب انقلاب سيارة وحادث تصادم أعلى طريق إسكندرية الزراعى

تسبب انقلاب سيارة ملاكى وحادث تصادم بين سيارتين ملاكى فى توقف حركة السيارات أعلى طريق إسكندرية الزراعى للمتجه من بنها وفى طريقه إلى القاهرة وانتقل رجال المرور إلى المكان و يتم سحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من غرفة النجدة بحادث تصادم وانقلاب أعلى طريق إسكندرية الزراعى وانتقل رجال المرور إلى المكان ليتم إزالة حطام الحادث فيما لم ينتج عنها أى مصابين.

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