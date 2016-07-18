ضبط عاطل بحيازته بندقية آلية فى كمين بكوم أمبو بأسوان

تمكن رجال المباحث بمركز شرطة كوم أمبو، من القبض على عاطل، وبحيازته سلاح نارى، وذلك خلال أحد الأكمنة بدائرة المركز، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة المختصة.إعلان - Ads إعلان - Ads
ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو، عقب تقنين الإجراءات، القبض علي المتهم "محمد . م " 44 سنة عاطل وبحيازته بندقية آليه عيار 39 مللى حال استقلاله سيارة نقل بمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.
تحرر المحضر رقم 2992 لسنة 2016 م سلاح إدارى مركز كوم أمبو، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.