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ضبط تشكيل عصابى تخصص بسرقات السيارات فى القليوبية

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ضبط تشكيل عصابى تخصص بسرقات السيارات فى القليوبية ضبط تشكيل عصابى تخصص بسرقات السيارات فى القليوبية
تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى وقائع سرقات السيارات من أسفل المنازل بأسلوب المفتاح المصطنع وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية.

تلقى اللواء سعيد شلبى أمن القليوبية إخطارا من اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية.

دلت تحريات المباحث إلى أنة ورد معلومات إلى أمن القليوبية بوقوع بلاغات بوقائع سرقات السيارات من أسفل المنازل بأسلوب المفتاح المصطنع وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية.

وبعرض المعلومات على اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العامة كلف اللواءالدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بسرعة تشكيل فريق بحث يضم ضباط قطاع الأمن العام ومباحث سرقة السيارات وإعداد الأكمنة اللازمة عقب اتخاذ الإجراءات القانونية لسرعة ضبط التشكيل العصابى.

أسفرت جهود العقيد عبدلله جلال رئيس فرع البحث الجنائى فى الخانكة، والمقدم أحمد الخولى رئيس مباحث طوخ إلى تحديد عناصر تشكيل عصابى تخصص فى وقائع حوداث سرقات السيارات من أسفل المنازل بأسلوب المفتاح المصطنع وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية مكون من كل من "الشحات إ." 55 سنة عاطل و"عاطف ا." 50 سنة عاطل.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما أمكن ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا بصحتها وأنهما يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب حوداث سرقات السيارات من أسفل المنازل ، واعترفا بارتكابهما 6 وقائع مماثلة.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمان وقرروا أنهم من تفاوض معهم لإعادة السيارات المستولى عليها.تحرر عن تلك الإجراءات محاضر ملحقة بالمحاضر الأصلية وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيق.

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