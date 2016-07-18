مقتل 30 من الميشيليات الحوثية فى أنحاء متفرقة باليمن

لقى 30 من عناصر الميليشيات الحوثية باليمن مصرعهم نتيجة تواصل الاشتباكات بين قوات الجيش والمقاومة ومليشيات الحوثيين وصالح فى مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء وفى تعز جنوب غربى البلاد .

وقال عبد الله الشندقى المتحدث باسم المقاومة فى صنعاء، فى صفحته على الفيس بوك، إن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على الجبال والمرتفعات الشرقية والجنوبية لسلسلة جبال يام وصولا إلى جبال الذيبة فى الجهة الغربية والسيطرة عليها ومطاردة المليشيات باتجاه منطقة ضبوعة.

وأضاف أن 12 من عناصر المليشيات قتلوا وأصيب العشرات فى المعارك التى دارت أمس، فيما قتل 3 من عناصر القوات الحكومية وأصيب 7 آخرون وقامت القوات بمطاردة المليشيات باتجاه ضبوعة غرب جبل يام.

وقامت طائرات دول التحالف العربى مساء أمس بقصف أهداف تابعة للمليشيات فى نهم واستهدفت تعزيزات عسكرية ضخمة تابعة للحوثى وصالح بقرية بيت بجاش كانت متوجهة إلى ضبوعة لدعم عناصرهم مما أسفر حسب مصادر محلية عن مقتل 10 من المليشيات .

وفى سياق متصل، شهدت منطقة حيفان جنوب تعز اشتباكات بين قوات الجيش والمقاومة وميليشيات الحوثيين وصالح إثر قيام القوات الحكومية بشن هجوم على موقع ظبى اعبوس الذى تسيطر عليه المليشيات .

وذكر المجلس العسكرى بتعز أن اشتباكات أسفرت عن مقتل 8 من عناصر المليشيات وإصابة 10 أخرين، فيما قتل جندى وأصيب 3 آخرون .

وأشار إلى أن مواقع الجيش والمقاومة فى منطقة الشقب شرق صبر تعرضت لقصف بصواريخ الكاتيوشا من قبل المليشيا المتمركزة فى منطقة خدير شرق تعز .

ومن ناحية أخرى، أكد اللواء فرج سالمين قائد المنطقة العسكرية الثانية فى المكلا اليوم الاثنين مقتل 5 عسكريين من الجيش اليمنى بانفجار سيارتين مفخختين، استهدفتا نقطتى تفتيش فى المكلا جنوبى اليمن.

وقال سالمين، فى تصريحات خاصة لقناة "سكاى نيوز"، إن انتحاريا على متن سيارة مفخخة اندفع نحو حاجز للجيش فى الضاحية الغربية للمكلا، وفى الوقت نفسه تقريبا فجر انتحارى ثان سيارته عند نقطة تفتيش أخرى للجيش فى وسط المدينة.

وأضاف أن 5 قتلى سقطوا فى الاعتداءين "الإرهابيين" بحسب تعبيره، فى إشارة إلى المتشددين الناشطين فى جنوب وجنوب شرقى البلاد.

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