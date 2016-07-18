قاتل الطفل عبيدة يطلب من القاضي جلسة سرية

طلب قاتل الطفل عبيدة من القاضي اليوم، جلسة سرية وأجل الأخير النظر في القضية إلى 25 الشهر الحالي للاستماع إلى شهادة إثبات أحد القائمين بضبط المتهم الذي طلب دفاعه إحضار الطبيب الشرعي لمعرفة فيما إذا اثبتت الفحوصات لواط موكله بالمجني عليه أو لا.

واستمعت المحكمة اليوم إلى أقوال ثلاثة أفراد من الشرطة والتحريات وجميعهم اتفقوا على أن القاتل اعترف بجريمته طواعية وأنه كان في كامل قواه العقلية.

ودلت التحريات والتحقيقات أن المتهم اتفق مع الضحية على اصطحابه معه في السيارة وطلب منه الانتظار في إحدى البقالات القريبة من ورشة والده حتى يبعد الشبهة والأنظار عنه.

واعترف المتهم لدى التحريات باللواط بالطفل وأنه اضطر لقتله لإخفاء جريمته لا سيما بعدما هدده المغدور بإبلاع والده بفعلته.

المتهم اتخذ من سيارته ملاذا للنوم والأكل من وقت تخلصه من جثة الطفل إلى حين ما قبل إلقاء القبض عليه في منزل شقيقه بساعات قليلة في اليوم التالي من الجريمة.