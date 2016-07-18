اليوم.. المؤتمر الختامى لمشروع الحد من الزواج المبكر بسوهاج

قال الدكتور علاء حسن مدير البرامج بإحدى الهيئات الدولية، إنه من المقرر عقد المؤتمر الختامى لمشروع المساهمة فى الحد من الزواج المبكر والمنفذ من قبل الهيئة بالشراكة مع جمعية صحبة الخير بسوهاج، وبتمويل من مؤسسة فورد، وذلك اليوم الاثنين بالقاعة الكبرى بنادى التجديف بسوهاج، فى حضور لفيف من القيادات التنفيذية بمحافظة سوهاج، وهيئة فورد وقيادات المجلس القومى للسكان والجمعيات المنفذة للمشروع.

وقالت سحر شنيف رئيس مجلس إدارة جمعية صحبة الخير بسوهاج، إن برنامج الحفل يتناول عرض فيلم تسجيلى عن المشروع ومسرح عرائس عن حقوق الطفل وقصة نجاح عن تحقيق الدور الاجتماعى وإثبات الذات ودويتو لبعض مواهب النشء.

وأضافت أنه سوف يتم عرض قصة نجاح عن أهمية التطوع لنشر رسائل المشروع أوبريت عن أضرار الزواج المبكر وقصة نجاح عن أخذ زمام المبادرة فى رفض الزواج المبكر وفيديو كليب "أنا بنت من البنات" عن المساواة وأهمية التعليم وفى نهاية المؤتمر سوف يتم تكريم شركاء تنفيذ المشروع.

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