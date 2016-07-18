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موظفو مطاحن شرق الدلتا بجنوب سيناء يناشدون "التموين" عدم تقليل حصص الدقيق

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موظفو مطاحن شرق الدلتا بجنوب سيناء يناشدون "التموين" عدم تقليل حصص الدقيق موظفو مطاحن شرق الدلتا بجنوب سيناء يناشدون "التموين" عدم تقليل حصص الدقيق
ناشد موظفو شركة مطاحن شرق الدلتا بجنوب سيناء، وزير ، بعد قرار تشغيل مطحن جديد بالمحافظة، مما يؤثر على إنتاج الشركة، حيث كانت تتولى توريد القمح للمحافظة، موضحين أن تشغيل مطحن جديد بالمحافظة يجعل الشركة تقلل العمالة الموجودة بها.

وقال عبد الباسط سعيد عبد المعاطى مدير الإدارة بشركة مطاحن شرق الدلتا بجنوب سيناء، إن الشركة بها أكثر من 200 عامل دائمون وأسرهم وتم تعينهم طبقا لحصة الدقيق المقرر توزيعها من الشركة وتقليل حصة الدقيق سيؤثر بالسلب على جميع العاملين ولا يمكن نقلهم خارج المحافظة إلى مقر الشركة بالزقازيق.

وأشار عبد الرزق عبد الرزق محمود موظف بالشركة، أن الشركة تتمسك بحقها فى توزيع حصة الدقيق للمحافظة لأن تقليل حصص توزيعهم يسبب أضرارا جسمية للشركة وللعمالة التابعة لها.

جنوب سيناء، محافظ جنوب سيناء، انتاج الدقيق بجنوب سيناء، شركة شرق الدلتا (1)
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موظفى شركة مطاحن شرق الدلتا

جنوب سيناء، محافظ جنوب سيناء، انتاج الدقيق بجنوب سيناء، شركة شرق الدلتا (2)
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شكوى الشركة المرسلة للمحافظ


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