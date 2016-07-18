خمسة قتلى فى هجومين انتحاريين ضد الجيش فى جنوب شرق اليمن

أوقع هجومان بالسيارة المفخخة استهداف نقطتى تفتيش للجيش فى المكلا كبرى مدن حضرموت جنوب شرق اليمن خمسة قتلى على الأقل من العسكريين، حسبما أفاد مسؤول كبير فى الجيش للوكالة الفرنسية للأنباء.

وصرح قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين أن انتحاريا على متن سيارة مفخخة اندفع نحو حاجز للجيش فى الضاحية الغربية للمكلا، وفى الوقت نفسه تقريبا فجر انتحارى ثان سيارته عند نقطة تفتيش أخرى للجيش فى وسط المدينة، مشيرا إلى حصيلة مؤقتة من خمسة قتلى فى الاعتداءين "الإرهابيين" بحسب تعبيره، فى إشارة إلى الجهاديين الناشطين فى جنوب وجنوب شرق اليمن.

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