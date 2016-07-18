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61 % من القراء يستبعدون نجاح الزراعة فى التصدى لأسراب الجراد الأفريقى

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61 % من القراء يستبعدون نجاح الزراعة فى التصدى لأسراب الجراد الأفريقى 61 % من القراء يستبعدون نجاح الزراعة فى التصدى لأسراب الجراد الأفريقى
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح وزارة الزراعة فى التصدى لأسراب الجراد الأفريقى، استبعد غالبية القراء نجاح وزارة الزراعة فى التصدى لأسراب الجراد الأفريقى.

واستبعد 61% من القراء نجاح وزارة الزراعة فى التصدى لأسراب الجراد الأفريقى، فى الوقت الذى توقع فيه 39% من القراء نجاح وزارة الزراعة فى التصدى لأسراب الجراد الأفريقى.


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