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المرور: ضبط 485 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى

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المرور: ضبط 485 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى المرور: ضبط 485 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى
وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين، مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية" عدة حملات خلال أمس الاثنين على الطرق الرئيسية، ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت جهود تلك الحملات، عن ضبط 485 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 90 مخالفة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 105 مخالفة مرورية بالقاهرة، 140 مخالفة مرورية بالجيزة، 130 مخالفة مرورية بالقليوبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون.


>- تحرير 8 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بمحاور وميادين القاهرة خلال 24 ساعة
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