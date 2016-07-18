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وفاة عمدة قرية بسوهاج فى ظروف غامضة.. والنيابة تقرر انتداب الطب الشرعى

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وفاة عمدة قرية بسوهاج فى ظروف غامضة.. والنيابة تقرر انتداب الطب الشرعى وفاة عمدة قرية بسوهاج فى ظروف غامضة.. والنيابة تقرر انتداب الطب الشرعى
يكثف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا برئاسة الرائد المزمل نافع رئيس مباحث المركز جهودهم من أجل كشف واقعة العثور على جثة عمدة قرية الشيخ زين الدين دائرة المركز بمسكنه يرتدى كامل ملابسه وتظهر عليها علامات التعفن.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغاً من العميد حسين فؤاد مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بتلقى المركز بلاغاً من "م . أ . ع" 34 سنة بدون عمل ويقيم بناحية الشيخ زين الدين دائرة المركز بوفاة شقيقه "ع. أ" 50 سنة عمدة القرية بمسكنه بذات الناحية.

وانتقل العميد خالد الشالى مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد منتصر عبد النعيم رئيس فرع الأمن العام، والعميد عمر خطاب رئيس فرع بحث الشمال، وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة مسجاة على أريكة بالطابق الأرضى بمسكنه ويرتدى ملابسه بالكامل، وتظهر عليها علامات التعفن، وبسؤال المبلغ لم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك وأعزى سبب الوفاة إلى القضاء والقدر.

وبتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفى بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم الجزم بسبب الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2922 إدارى المركز لسنة 2016، وبالعرض على النيابة العامة قررت ندب الطب الشرعى لتشريح جثة المتوفى، لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

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