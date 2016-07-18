أخبار عاجلة

إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

رشاقتك تبدأ من الرياضة.. 3 تمارين لتخسيس منطقة الأرداف

Google+ Print
رشاقتك تبدأ من الرياضة.. 3 تمارين لتخسيس منطقة الأرداف رشاقتك تبدأ من الرياضة.. 3 تمارين لتخسيس منطقة الأرداف
الرشاقة حلم لكل الفتيات، تحاول أن تصل إليه بكل الطرق، ويمكن أن تتخلص من بتناول الوجبات الصحية المنتظمة، ولكن الرياضة هى التى تحدد شكل الجسم.

ويقدم الموقع الأمريكى "جود هاوس" 3 تمارين رياضية سهل القيام بها فى المنزل قبل الذهاب للعمل فى الصباح، وتعتمد هذه التمارين على حفظ المسافة بين القدمين عن طريق الربط بينها بشريط قماش على مسافة متوسطة، ثم البدء فى إجراء التمارين التالية:

تمارين لتخسيس منطقة الأرداف (1)

التمرين الأول


>الثبات على الأرض مع ثنى الركبة والوسط بمقدار 45 درجة ثم فتح القدمين بمقدار متوسط، وتحريك القدم اليسرى بالضغط على بطن القدم والعودة إلى الوضع الأصلى، وكذلك للقدم اليمنى كما هو موضح .

تمارين لتخسيس منطقة الأرداف (2)

التمرين الثانى


>باستخدام شريط الربط بين القدمين نستلقى على الأرض مع تثبيت القدمين على الأرض، ورفع الوسط عن الأرض قدر المستطاع والهبوط مرة أخرى.

تمارين لتخسيس منطقة الأرداف (3)

التمرين الثالث


>الاستلقاء على الجانب الأيمن وتثبيت الكوع مع الأرض، وفرد القدم اليمنى على الأرض وثنى القدم اليسرى وضمها على البطن، ثم الاتجاه بها إلى الخلف، ثم تكرار نفس التمرين على الجانب الآخر.

موضوعات متعلقة..


>دراسة: تمارين الأيروبكس تساعد فى تحسين حالة مرضى قصور عضلة القلب

دراسة: المشى وتمارين الإطالة تساهم فى تخفيف أعراض انقطاع الطمث

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»