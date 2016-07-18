رشاقتك تبدأ من الرياضة.. 3 تمارين لتخسيس منطقة الأرداف

الرشاقة حلم لكل الفتيات، تحاول أن تصل إليه بكل الطرق، ويمكن أن تتخلص من الدهون بتناول الوجبات الصحية المنتظمة، ولكن الرياضة هى التى تحدد شكل الجسم.

ويقدم الموقع الأمريكى "جود هاوس" 3 تمارين رياضية سهل القيام بها فى المنزل قبل الذهاب للعمل فى الصباح، وتعتمد هذه التمارين على حفظ المسافة بين القدمين عن طريق الربط بينها بشريط قماش على مسافة متوسطة، ثم البدء فى إجراء التمارين التالية:

التمرين الأول

>الثبات على الأرض مع ثنى الركبة والوسط بمقدار 45 درجة ثم فتح القدمين بمقدار متوسط، وتحريك القدم اليسرى بالضغط على بطن القدم والعودة إلى الوضع الأصلى، وكذلك للقدم اليمنى كما هو موضح بالفيديو

التمرين الثانى

>باستخدام شريط الربط بين القدمين نستلقى على الأرض مع تثبيت القدمين على الأرض، ورفع الوسط عن الأرض قدر المستطاع والهبوط مرة أخرى.

التمرين الثالث

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>الاستلقاء على الجانب الأيمن وتثبيت الكوع مع الأرض، وفرد القدم اليمنى على الأرض وثنى القدم اليسرى وضمها على البطن، ثم الاتجاه بها إلى الخلف، ثم تكرار نفس التمرين على الجانب الآخر.

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