ضبط المتهم الثالث فى واقعة إلقاء فتاة بنفسها من الطابق الثانى خشية اغتاصبها

تمكن المقدم محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، من ضبط "وحيد .ع.ا" 39 سنة عاطل ومقيم البشير من شارع أحمد عرابى أم بيومى – دائرة القسم، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى واقعة فتاة تلقى نفسها من الطابق الثانى خشية اغتاصبها من 3 شباب.

تلقى اللواء سعيد شلبى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة بالواقعة.

كانت مدينة شبرا الخيمة شهدت أمس حادثا مأساويا بعد أن ألقت "فتاة" بنفسها من الطابق الثانى، وأصيبت بكسر بالفقرة القطنية الرابعة وشلل بالطرفين السفليين خشية اغتاصبها من 3شباب فى القليوبية، وتم تحويلها لمستشفى الدمرداش، وتحرر المحضر رقم 13618 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2016م.

ودلت تحريات المباحث إلى أنه تبلغ للمقدم محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول بلاغا من مستشفى بإصابة "ن.ع.ف" 30 سنة سكرتيرة بشركة خاصة، ومقيمة – الزاوية الحمراء – القاهرة، بكسر بالفقرة القطنية الرابعة وشلل بالطرفين السفليين، وتم تحويلها لمستشفى الدمرداش. وبسؤالها قررت أنها أثناء عودتها من العمل مساء أمس استقلت سيارة ميكروباص متجهة لموقف عبود، وجلست خلف السائق وتم تخديرها عن طريق الشم داخل السيارة، ولدى استيقاظها فوجئت بوجودها داخل غرفة شقة بالعقار من شارع أحمد عرابى دائرة قسم أول شبرا الخيمة.. وبجوارها بالغرفة المجاورة عدد من الشباب يتحدثون مع بعضهم فخشيت على نفسها، وقامت بالقفز من شرفة الشقة إلى الشارع، ونفت تعرضها للسرقة أو التعدى الجنسى.

تم عرض المعلومات على اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، وكلف العقيد محمود هندى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة والمقدم بسرعة ضبط المتهمين وكشف ملابسات الواقعة.

بالانتقال لمكان الواقعة، تبين أن الشقه محل البلاغ كائنة بالطابق الثانى بالعقار سالف الذكر مغلقة)، ملك وحيد إبراهيم (شهرته وحيد كرشة) 39 سنة فنى ألوميتال ومقيم ذات العنوان، السابق اتهامه فى القضية "مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية" وله كارت معلومات، وقد تقدمت إحدى أهالى المنطقة بحقيبة يد خاصة بالمجنى عليها، تبين أن بداخلها عدد 2 هاتف محمول ونظارة شمسية وأدوات مكياج وقطعة ملابس داخلية حريمى وفوطه صحية ومبلغ 142 جنيها (تم التحفظ عليها).

أسفرت تحريات ضباط وحدة مباحث القسم إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المصابة، وأنها على علاقة عاطفية بأحد زملائها بالعمل "رفعت .ر" 35 سنة عامل ومقيم شارع لبيب توفيق المتفرع من شارع أحمد عرابى - دائرة القسم، وأنها كانت بصحبته بمحل سكنه مساء أول أمس وحال نزولها من العقار فى الساعات الأولى من صباح أمس شاهدها كل من، "محمد هشام " 30 سنة عاطل ومقيم شارع لبيب توفيق المتفرع من شارع أحمد عرابى – دائرة القسم ، و"أحمد رمضان 36 سنة عاطل ومقيم الساحل – القاهرة، و"وحيد عادل" 39 سنة عاطل ومقيم شارع البشير المتفرع من شارع أحمد عرابى – دائرة القسم، وقاموا باستيقافها واصطحابها لمحل سكن الأخير، وبمواجهة المجنى عليها عدلت عن أقوالها السابقة وأقرت ما ورد بالتحريات، وأضافت بقيام المتهمين بإيهامها بوجود خلافات مالية بينهم وبين زميلها المذكور محرر عنها إيصالات أمانة بحوزته ويرغبون فى ردها، فاضطرت إلى التوجه معهم خشية افتضاح أمرها.

وحال تواجدها بإحدى غرف الشقة بمفردها شعرت برغبتهم فى الاعتداء عليها جنسياً، فقامت بإلقاء نفسها من شرفة الغرفة، وباستدعاء زميلها المذكور، أيد ذلك، وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين الأول والثانى وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7 أحوال قسم أول شبرا الخيمة ملحقا بالمحضر الأصلى.

- فتاة تلقى بنفسها من الطابق الثانى خشية اغتصابها من 3 شباب بالقليوبية

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