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مقتل جنديين يمنيين فى انفجار سيارة مفخخة فى حضرموت

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مقتل جنديين يمنيين فى انفجار سيارة مفخخة فى حضرموت مقتل جنديين يمنيين فى انفجار سيارة مفخخة فى حضرموت
لقى جنديان يمنيان مصرعهما عندما فجر انتحارى سيارة مفخخة فى الساعة السادسة من صباح اليوم عند نقطة للجيش اليمنى غربى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت جنوب شرقى اليمن.

وذكرت صحيفة عدن الغد فى نسختها الالكترونية نقلا عن مصدر عسكرى أن الانتحارى الذى كان يقود السيارة فجرها عند نقطة تابعة للجيش بمنطقة بروم المدخل الرئيسى لمدينة المكلا من الناحية الغربية مما أدى إلى مقتل جنديين فى حصيلة أولية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيارة كانت فى طريقها إلى منطقة أخرى ولكن الجنود فى النقطة اكتشفوا أمرها ففجر الانتحارى السيارة.
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