وكيله يجيب - لماذا لم يوقع رمضان صبحي لستوك حتى الآن

أوضح نادر شوقي وكيل رمضان صبحي جناح الأهلي الذي يستعد للانتقال إلى ستوك سيتي الإنجليزي أسباب عدم توقيع اللاعب على العقود حتى الآن.

سافر رمضان صبحي إلى إنجلترا يوم الخميس وخضع للكشف الطبي يوم الجمعة قبل أن يعود للقاهرة مساء السبت.

وقال نادر شوقي في تصريحات لقناة صدى البلد يوم الأحد: "لم يوقع رمضان على عقود انتقاله إلى ستوك لأنه مازال لاعبا في صفوف الأهلي".

وأضاف "لم يتم توقيع العقود بين الأهلي وستوك حتى الآن، إذ تتبقى رتوش بسيطة قبل التوقيع".

وأشار إلى أن رمضان صبحي ينتظر نتائج الكشف الطبي يوم الاثنين، مؤكدا أن صفقة الانتقال ستعلن رسميا خلال 72 ساعة.

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