سكينة فؤاد: السيسى يسعى لبناء علاقات مع دول إفريقيا قائمة على أساس الاحترام

قالت سكينة فؤاد، الكاتبة الصحفية، ومستشار الرئيس السابق عدلى منصور، إن تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دول إفريقيا، تؤكد أن مصر تعيد بشكل تدريجى توثيق علاقاتها مع دول القارة السمراء، بعد أن غابت عنها لسنوات قبل ثورة 25 يناير وبعدها.

وأضاف "فؤاد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن التحركات التى يقوم بها الرئيس، هى خطوات مدروسة لمعالجة الغياب المصرى عن أشقاءها الإفريقيين، موضحة أن مصر سيكون لها دورا كبيرا فى مد جسور التعاون بين دول إفريقيا عبر علاقات قائمة على أساس الاحترام وتبادل المصالح.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى شارك فى الجلسة المغلقة للزعماء والقادة الأفارقة المشاركين بالقمة الافريقية التى بدأت اجتماعاتها الرسمية، أمس الأحد، فى العاصمة الرواندية كيجالى.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الجلسة المغلقة ناقشت ثلاثة موضوعات رئيسية شملت خطط التكامل والاندماج الإفريقى بما فى ذلك سبل الانتهاء من المفاوضات حول إنشاء منطقة تجارة حرة إفريقية، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بالمفاوضات الجارية بالأمم المتحدة حول إصلاح وتوسيع مجلس الأمن والموقف الأفريقى إزاء هذا الموضوع، فضلاً عن موضوع انتخاب رئيس وأعضاء مفوضية الاتحاد الإفريقى.

الرؤساء الأفارقة يتفقون على إجراء انتخابات أعضاء المفوضية خلال القمة.. وإعداد خارطة طريق لمتابعة مفاوضات التكامل الإفريقى.. والسيسي يؤكد عدم منطقية دعاوى الحث للتفريـط فـى تمثيل القارة بالأمم المتحدة