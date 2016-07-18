الصدر يشير إلى أنصاره باستهداف القوات الأمريكية التى تقاتل تنظيم داعش

أشار رجل الدين الشيعى العراقى مقتدى الصدر إلى أنصاره الأحد باستهداف القوات الأمريكية التى يتم نشرها فى العراق فى إطار الحملة العسكرية ضد تنظيم داعش.

وقال آشتون كارتر وزير الدفاع الأمريكى يوم الاثنين أن وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاجون) سترسل 560 جنديا إضافيا لمساعدة القوات العراقية على استعادة مدينة الموصل بشمال العراق فى هجوم مزمع فى وقت لاحق من العام الجارى.

وكتب الصدر هذه التعليقات على موقعه الرسمى على الانترنت بعد أن سأله أحد أنصاره عن رده على هذا الإعلان.

وقال الصدر دون ذكر تفاصيل"إنهم هدف لنا." واشتهر الصدر عندما قاتل جيشه الذى يسمى جيش المهدى القوات الأمريكية بعد غزو العراق 2003.

وحُل جيش المهدى عام 2008 وحلت محله كتائب سرايا السلام التى ساعدت فى صد تنظيم الدولة الإسلامية قرب بغداد فى 2014 تحت مظلة تشرف عليها الحكومة وتحتفظ بتواجد فى العاصمة وعدة مدن أخرى.

ويقود الصدر أيضا حركة احتجاجية شهدت اقتحام متظاهرين المنطقة الخضراء المحصنة فى بغداد مرتين هذا العام معرقلة عمل البرلمان لأسابيع.

وسيؤدى نشر القوات الأمريكية الجديدة والذى من المتوقع حدوثه خلال أسابيع إلى زيادة عدد القوات الأمريكية فى العراق إلى نحو 4650 جنديا وهو ما يقل بكثير عن ذروة عدد القوات الأمريكية خلال الاحتلال الذى دام نحو تسع سنوات والتى بلغت نحو 170 ألف جندى.

وأعلنت ميليشيات شيعية أخرى ولاسيما تلك التى تدعمها إيران تعهدات مماثلة بمهاجمة الجنود الأمريكيين خلال العام المنصرم ولكن الضحايا الوحيدين الذين سقطوا منذ عودة القوات الأمريكية إلى العراق لمحاربة تنظيم داعش قبل عامين قُتلوا على يد التنظيم.

>