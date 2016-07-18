مصادر: هيئة الثروة السمكية فشلت فى تركيب أجهزة مراقبة وتتبع مراكب الصيد

قالت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة، إن الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة للوزارة ، فشلت فى تنفيذ مشروع تثبيت أجهزة تتبع ومراقبة بمراكب الصيد، للحد من الصيد فى المياه الإقليمية للدول الأخرى، وعدم تعرض الصيادين للخطف، ومواجهة الهجرة غير الشرعية.

وأضافت المصادر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أنه لم يتم حتى الآن تركيب أى جهاز تتبع ومراقبة لـ 4500 مركب صيد فى البحرين الأحمر والأبيض المتوسط .

وأكدت المصادر ،أن النظام الجديد كان يهدف إلى سلامة المراكب، وتوزيع أسطول الصيد على المصايد الطبيعية، ولكن بات المشروع بالفشل، مشيرة الى أن المشروع ، فى حالة تطبيقه، سيكون إجباريا وملزما لمراكب الصيد، وسيحل مشاكل الصيد خارج المياه الإقليمية، ويسمح للدولة بتحديد موقع مراكب الصيد واتجاه تحركها من خلال الأقمار الصناعية.

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