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بالصور.. نواب وقيادات كفر الشيخ: نجاح حملة الكشف عن سرطان الثدى

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بالصور.. نواب وقيادات كفر الشيخ: نجاح حملة الكشف عن سرطان الثدى بالصور.. نواب وقيادات كفر الشيخ: نجاح حملة الكشف عن سرطان الثدى
أرسلت القيادات الشعبية والتنفيذية ونواب فوه بالبرلمان وعدد من المواطنين، برقيات شكر لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، لتخصيصه العيادة المتنقلة للكشف المبكر لسرطان الثدى لمحافظة كفر الشيخ ،لأول مرة بالمحافظة ،لخدمة أهالى مراكز ومدن فوه ومطوبس ودسوق فى مدة غير محددة، لحين الانتهاء من فحص جميع المترددات على العيادة.

وتطوف بعدها العيادة المتنقلة بقية مراكز ومدن المحافظة، بعد نجاح الحملة التي تبنتها هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، ونظمها الدكتور أحمد المصري مدير الإدارة الصحية بفوه، بمشاركة فرق " فريق ألوان ، وبصمة خير، والصحوة المصرية".

من جانبه، قال الدكتور أحمد المصري مدير الإدارة الصحية بفوه، لـ"اليوم السابع"، إن عدداً من القيادات الشعبية ،والتنفيذية ونواب البرلمان أرسلوا برقيات شكر لوزير الصحة على توفير جهازي "ماموجرام " أحدهما متنقل بعيادة متنقلة، والثانى ثابت بالمستشفى العام.

وأضاف المصرى:" حملة الكشف عن سرطان الثدي أجرت الكشف الطبى على 125 سيدة، واللواء السيد نصر تفقد الحملة رافقته الدكتوره لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وتأكد الجميع من تقديم خدمة متميزه لسيدات فوه، وتم تقطيع تورته عليها شعار الحملة احتفالا بهذه المناسبة وسط زغاريد السيدات".

الكشف عن سرطان الثدي (1)
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محافظ كفر الشيخ ونواب البرلمان يقطعن تورته حملة الكشف عن سرطان الثدي

الكشف عن سرطان الثدي (2)
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لافتات الشكر لوزير الصحة على جهازي ماموجرام

الكشف عن سرطان الثدي (3)
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لافتات تثمن الدور الفعال لوزير الصحة

الكشف عن سرطان الثدي (4)
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الدكتروة لميس المعداي وكيل وزارة الصحة وهالة أبو السعد عضو مجلس النواب وفد وزارة الصحة

الكشف عن سرطان الثدي (5)
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فريق الصحوة المشارك في الحملة

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