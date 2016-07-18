محافظ كفر الشيخ يفتتح اليوم 3 مصانع لتدوير القمامة

قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، إنه من المقرر أن يفتتح صباح اليوم الاثنين، ثلاثة مصانع لتدوير القمامة، إضافة لتوفير عدد من المكابس وتطوير منظومة جمع القمامة من المنبع.

وأضاف فى تصريحات صحفية له، أن منظومة النظافة تشهد تطوراً كبيراً من خلال توقيع تعاقدات جديدة مع المسئولين عن تطبيق المنظومة، إضافة لتشغيل عمالة جديدة.

وأشار إلى أن المحافظة مستمرة فى حملة النظافة من خلال حملات التوعية لنحافظ خلالها على نظافة الشوارع وتوصيل رسالة لأبناء المحافظة نؤكد خلالها أن الحفاظ على نظافة الشوارع مظهر يدل على الرقى والتحضر.