"المؤتمر": النواب المتغيبون عن الجلسات لا يستحقون الحياة فى هذا الوطن

قال النائب أحمد الشريف، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن النواب الذين لم يحضروا جلسات البرلمان لمدة 3 أشهر، ليس لديهم إحساس بالمسئولية، ولا يستحقون الحياة هذا الوطن، موضحا أن الدولة المصرية عانت كثيرا من أجل تشكيل هذا البرلمان، ولا ينبغى أن يتم التغيب عن الجلسات.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المتغيبين عن حضور جلسات البرلمان سيتم تحويلهم للجنة القيم، والعقوبات قد تصل إلى الفصل لدورة برلمانية، ، موجها رسالة لهم قائلا :"عليكم الشعور بالمسئولية وكل نائب لديه دور فى هذا الوطن".رئيس البرلمان: بعض الأعضاء لم يحضروا للجلسات منذ 3 أشهر وسأطبق اللائحة
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