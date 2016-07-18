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"المؤتمر": النواب المتغيبون عن الجلسات لا يستحقون الحياة فى هذا الوطن

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"المؤتمر": النواب المتغيبون عن الجلسات لا يستحقون الحياة فى هذا الوطن "المؤتمر": النواب المتغيبون عن الجلسات لا يستحقون الحياة فى هذا الوطن
قال النائب أحمد الشريف، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن النواب الذين لم يحضروا جلسات البرلمان لمدة 3 أشهر، ليس لديهم إحساس بالمسئولية، ولا يستحقون الحياة هذا الوطن، موضحا أن الدولة المصرية عانت كثيرا من أجل تشكيل هذا البرلمان، ولا ينبغى أن يتم التغيب عن الجلسات.

وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المتغيبين عن حضور جلسات البرلمان سيتم تحويلهم للجنة القيم، والعقوبات قد تصل إلى الفصل لدورة برلمانية، ، موجها رسالة لهم قائلا :"عليكم الشعور بالمسئولية وكل نائب لديه دور فى هذا الوطن".

رئيس البرلمان: بعض الأعضاء لم يحضروا للجلسات منذ 3 أشهر وسأطبق اللائحة
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