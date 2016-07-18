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9 فوائد لرفع الأثقال أهمها.. الإقلاع عن التدخين والشفاء من السرطان

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9 فوائد لرفع الأثقال أهمها.. الإقلاع عن التدخين والشفاء من السرطان 9 فوائد لرفع الأثقال أهمها.. الإقلاع عن التدخين والشفاء من السرطان
كشف تقرير نشر مؤخرا بصحيفة "ديلى ميل" عن مجموعة من الفوائد الاستثنائية لرفع الأثقال والتدريب بالأوزان الحرة أو الدمبل، وتشمل:

1.تعد رفع الأثقال والأوزان الحرة من أفضل الأنشطة التى تساهم فى حرق دهون الجسم.

2.نمو عضلات الجسم بفعل رفع الدمبل والأثقال ويساعد فى حرق المزيد من السعرات الحرارية، حتى فى حالة السكون وعدم ممارسة الرياضة.

3.تساهم فى تقوية العظام وتعزيز كثافتها، والحد من فرص الإصابة بالهشاشة والكسور.

4.كشفت دراسة نشرت خلال عام 2011 أن رفع الأوزان الحرة يرفع فرص الإقلاع عن تدخين السجائر إلى الضعف.

5.أكدت بعض الأبحاث الطبية أن رفع الأثقال يساعد على تسريع الاستشفاء من الأورام السرطانية الخطيرة، وتقليل الآثار الجانبية المصاحبة للورم، حسبما أكدت التجربة التى أجريت حول سرطان الثدى.

6.تساهم فى تعزيز مستويات هرمون التستوستيرون، وتحسين القدرة الجنسية عبر تقوية الانتصاب.

7.إفراز مستويات أعلى من السيروتونين فى الجسم، وبالتالى تعزيز المزاج والشعور بالسعادة.

8.تحسين توازن الجسم وتقليل فرص السقوط أرضا أثناء المشى.

9.رفع الأثقال والأوزان الحرة له تأثير إيجابى على ضغط الدم، ويحد خطر الإصابة بالأزمة القلبية بنسبة 15%، ويقاوم السكتة الدماغية بنسبة 40%.

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