3 شركات كبرى تعلن غدا عن استثمارات جديدة فى معرض النخبة العقارى

أعلنت 3 شركات عقارية كبرى عن ضخ استثمارات جديدة فى السوق العقارى المصرى من خلال مشروعات جديدة، وذلك خلال مشاركتها فى معرض النخبة العقارى، المقرر بدء فعالياته، غدا الثلاثاء.>ومن جانبه قال يوسف محمود النجار، رئيس مجلس إدارة شركة البستان، إن مشاركة الشركة فى المعرض تهدف إلى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرى، بالإضافة إلى الإعلان عن عدد من المشروعات التى تنفذها «البستان» فى مختلف أسواق المنطقة.

وأكد أن الشركة تحالفت مع شركة المجد للتنمية العقارية المصرية وشركة مجموعة كوارتز العقارية الكويتية لتسويق مشروعاتهم العقارية داخل دولة الكويت من خلال معارض ومكاتب الشركة بجمهورية مصر العربية.

وأشار إبراهيم بستان، مدير عام الشركة، إلى أن شركته تقوم حاليا بتسويق عدد من المشروعات المتميزة داخل محافظتى القاهرة والإسكندرية، مثل مشروع «بيرل بيراميدز» الذى يقع فى قلب الأهرامات على وبجوار المتحف المصرى الجديد، وتسويق كمبوند بالم سيتى بالإسكندرية والذى يبعد خطوات من قصر المنتزه وكارفور ودقيقتين من شاطئ المنتزه، ومشروع «كوارتز سى فيو» بالساحل الشمالى. وأوضح أنه سيتم الإعلان عن أضخم مشروعات الشركة فى المعرض، وهو مشروع «بانوراما البستان» وهو من أضخم مشروعات الشركة فى دولة تركيا، حيث تقدر الميزانية المبدئية للمشروع بحوالى 296 مليون ليرة تركية.

وقال عزت أبوالعز، الرئيس التنفيذى لشركة «أفرست بلاس» إن الشركة ستستمر فى التوسع إقليميا خلال الفترة المقبلة، حيث تسعى حاليا لافتتاح فرعين جديدين فى قطر ودبى، وفرع آخر فى مصر.

>وأضاف أن نجاح المشروعات التى نفذتها الشركة فى السوق الكويتى دفعها لتعزيز استثماراتها فى الخارج، مثل مشروع مصر العين السخنة الذى تمتلكه الشركة على البحر مباشرة وتم بيع المرحلة الأولى، وأيضا مشروع فى سرايفوا منطقه «الياش»، إضافة إلى مشروعها الجديد فى دبى بجزيرة النخلة، والمشاريع الأخرى الجاهزة للاستلام فى شارع الجميرة دبى.

ملحق "اليوم السابع" العقارى: 3 شركات عقارية كبرى تعلن عن استثماراتها فى معرض النخبة.. ويكشف أسباب عزوف المواطنين عن وحدات الإسكان الاجتماعى.. ومطالبات بـ"المناقصة المحدودة" لمشروعات العاصمة الجديدة

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