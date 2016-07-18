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تصدير 4.6 مليون طن منتجات زراعية إلى أوروبا والخليج منذ بداية الموسم

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تصدير 4.6 مليون طن منتجات زراعية إلى أوروبا والخليج منذ بداية الموسم تصدير 4.6 مليون طن منتجات زراعية إلى أوروبا والخليج منذ بداية الموسم
كشف آخر تقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، بشأن صادرات المنتجات الزراعية لدول أوروبا والخليج، أن إجمالى الصادرات الزراعية بلغت 4 ملايين و632 ألف طن منذ بداية الموسم الجديد وحتى الآن، منها تصدير 428 ألف طن بطاطس، وتصدير مليون و451 ألف طن موالح ، ،و صدير 45 ألف و718 طن فراولة، وتصدير 80 ألف طن عنب، وتصدير 750 ألف طن بصل،و582 ألف طن خضروات،وتصدير مليون و297 ألف طن فاكهة بأنواعها.

وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد ، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة ، فى تصريحات لـ" اليوم السابع "، إن هناك إجراءات مشددة فى تصدير جميع المنتجات الزراعية إلى الأسواق الخارجية، تنطبق عليها جميع الإجراءات الحجرية المصرية، بالإضافة إلى مباحثات تجرى مع عدد من الدول الأسيوية والأوروببة لفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات الزراعية المصرية، من خلال تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة، تنعكس إيجابياً على زيادة عائد الدولة من النقد الأجنبى.

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