القبض على عاملين أطلقا النار على مدرعة شرطة وبحوزتهما 2 جرينوف بسوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية الليلة استهدفت بعض الخارجين عن القانون بقرية الكتكاتة دائرة مركز ساقلتة والذين قاموا بإطلاق الأعيرة على إحدى مدرعات الشرطة دون حدوث إصابات، وتمكنت من ضبط 2 رشاش جرينوف، وبندقية آلية بحوزة متهمين بالواقعة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من إدارة العمليات يفيد قيام بعض أفراد عائلة الرماضنة بإطلاق أعيرة نارية من داخل الزراعات المحيطة بمساكنهم صوب المدرعة فهد 9 رقم 5544 / 114 تابعه لقطاع الأمن المركزى بسوهاج والمعينة لملاحظة الحالة بناحية الكتكاتة دائرة مركز ساقلته لوجود خصومه ثأرية بين عائلتهم وعائلة الحرارزة ما حدا بالقوات لمبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط إدارة البحث، وأشارت التحريات إلى أن مرتكبى واقعة أطلاق الأعيرة النارية "حسين. إ. أ. ع 57 سنة عامل، حسام. ح. إ 20 سنة عامل، منتصر. ف 32 سنة عامل" وآخرين، وبإجراء التحريات التكميلية تبين أن من ضمن مرتكبي الواقعة "هشام. إ. أ. ع 47 سنة عامل، احمد. ك. م. ق 24 سنة عامل".

وردت معلومات تتضمن تواجد المتهمين بإحدى المزارع بقرية الكتكاتة دائرة المركز، تم الدفع بمأمورية برئاسة العميد مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد رئيس فرع الأمن العام، ضمت ضباط إدارة البحث الجنائي وضباط وحدة مباحث المركز مدعومين بمجموعات قتاليه من إدارة قوات الأمن، حيث أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهما رشاش جرينوف يحمل رقم 00312 وكذا بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 41856 بحوزة المتهم الأول، رشاش جرينوف يحمل رقم 10105 ، و بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 552 بحوزة المتهم الثانى، جارٍ تحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.



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المتهمان



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المضبوطات

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