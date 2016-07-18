بعد عرضه على الطب النفسى.. محاكمة زوج قتل زوجته وأولاده الأربعة اليوم

تنظر محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام دبوس، وعضوية المستشارين طارق الحدينى وأحمد خيرى، اليوم الاثنين، محاكمة زوج لاتهامه بقتل وحرق زوجته وأولاده الأربعة بالوراق.

كانت المحكمة قد قررت تأجيل المحاكمة لجلسة، اليوم، لحين عرض المتهم على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية.

وجاء فى تحقيقات النيابة العامة أن المتهم أشعل النار فى الشقة محل سكنه وبداخلها زوجته وأولاده الأربعة ما أدى إلى مقتلهم، وإصابة المتهم بحروق، متفاوتة فى أنحاء جسده.

وبمواجهته أقر بأنه ارتكب فعلته لشكه فى سلوك زوجته، وأنه نادم على ارتكاب الجريمة وقتل أولاده، وأمرت المحكمة بعرضه على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لبيان حالته.

جنايات الجيزة تؤجل محاكمة زوج قتل زوجته وأولاده الأربعة لـ18 يوليو

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