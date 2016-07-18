أخبار عاجلة

إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بعد عرضه على الطب النفسى.. محاكمة زوج قتل زوجته وأولاده الأربعة اليوم

Google+ Print
بعد عرضه على الطب النفسى.. محاكمة زوج قتل زوجته وأولاده الأربعة اليوم بعد عرضه على الطب النفسى.. محاكمة زوج قتل زوجته وأولاده الأربعة اليوم
تنظر محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام دبوس، وعضوية المستشارين طارق الحدينى وأحمد خيرى، اليوم الاثنين، محاكمة زوج لاتهامه بقتل وحرق زوجته وأولاده الأربعة بالوراق.

كانت المحكمة قد قررت تأجيل المحاكمة لجلسة، اليوم، لحين عرض المتهم على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية.

وجاء فى تحقيقات النيابة العامة أن المتهم أشعل النار فى الشقة محل سكنه وبداخلها زوجته وأولاده الأربعة ما أدى إلى مقتلهم، وإصابة المتهم بحروق، متفاوتة فى أنحاء جسده.

وبمواجهته أقر بأنه ارتكب فعلته لشكه فى سلوك زوجته، وأنه نادم على ارتكاب الجريمة وقتل أولاده، وأمرت المحكمة بعرضه على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لبيان حالته.


>جنايات الجيزة تؤجل محاكمة زوج قتل زوجته وأولاده الأربعة لـ18 يوليو
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365