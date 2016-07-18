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ضبط مقيم شعائر يستولى على أموال السيدات ويعاشرهن جنسيا بالدقهلية

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ضبط مقيم شعائر يستولى على أموال السيدات ويعاشرهن جنسيا بالدقهلية ضبط مقيم شعائر يستولى على أموال السيدات ويعاشرهن جنسيا بالدقهلية
ألقت مباحث مركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، القبض على "عبد الهادي.ف" 47 سنة، مقيم شعائر ويعمل بالدجل والشعوذة، ويعاشر السيدات جنسيا للتوفيق بينهن وبين أزواجهن.

جاء ذلك بعد أن استدرجته سيدة تدعى "ميادة.س" 33 سنة، مقيمة بالقاهرة وتمتلك معمل تحاليل، والتى اتهمته بالنصب عليها بمبلغ 12 ألف جنية، وطلب معاشرتها جنسيا لمصالحتها على زوجها.

وتم القبض على المتهم ومعه سيدة أخرى، "أ.ص" 36 سنة، مقيمة بمحافظة القليوبية، واتهمته بالاستيلاء على 6 آلاف جنية منها، وكان من المقرر أن يعاشرها جنسيا قبل القبض عليه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6390 جنح شرطة ميت غمر لسنة 2016.

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