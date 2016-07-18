تعرف على نسب تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط بالقاهرة الجديدة وموعد التسليم

أكد المهندس علاء عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن نسبة تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط بمدينة القاهرة الجديدة، وصلت لـ25% بمنطقة القرنفل، و35% بمنطقة الأندلس.

وأضاف المهندس علاء عبد العزيز، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن يتم البدء فى تسليم الوحدات للمواطنين بداية من شهر سبتمبر المقبل.

وحول وحدات الإسكان الاجتماعى، أكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم الانتهاء من تشطيب كافة الوحدات ، وأصبحت جاهزة للتسليم الفورى للمواطنين الفائزين بقرعة الإسكان.

وكان المهندس علاء عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، قد أكد أنه تم إصدار أوامر بتخصيص مبلغ 300 مليون جنيه لشركات المقاولات وذلك لتنفيذ شبكات الطرق الجديدة، التى تربط المدينة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا أن شركات المقاولات التى تم إسناد أوامر لها هى شركة المقاولون العرب، وشركة أوراسكوم، وشركة النيل العامة للطرق.

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