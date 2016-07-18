أخبار عاجلة

إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المعارضة السورية تقول أن على أمريكا التصدى لروسيا

Google+ Print
المعارضة السورية تقول أن على أمريكا التصدى لروسيا المعارضة السورية تقول أن على أمريكا التصدى لروسيا
قالت مفاوضة بارزة فى المعارضة السورية الأحد أن الولايات المتحدة لا تتصدى لروسيا التى ترتكب "جرائم حرب" فى سوريا. ويأتى ذلك فى الوقت الذى شددت فيه على ما يبدو القوات التى تدعمها روسيا حصارها لمدينة حلب.

وقالت بسمة قضمانى عضو اللجنة العليا للمفاوضات فى مؤتمر صحفى "ما نفتقده هنا هو رد فعل جاد على السلوك الروسى على الأرض روسيا تقول شيئا وتفعل شيئا آخر."

وأضافت أن فرص عقد جولة جديدة من محادثات السلام تبدو بعيدة على نحو متزايد مع مشاركة روسيا فى الغارات الجوية بعد "الكذب على نحو مستمر" بشأن الخطوات التى تقول إنها مستعدة للقيام بها من أجل السلام فى سوريا.

وكانت الأمم المتحدة قد قالت أن المحادثات بين وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد تؤدى إلى تفاهم بشأن أكبر عقبتين أمام العودة إلى محادثات السلام وهما الاتفاق على وقف القصف العشوائى والتوصل لصيغة للتحول السياسى.

ولكن كيرى اختتم زيارته لموسكو بقوله إنه على الرغم من وجود تفاهم مشترك بشأن الخطوات اللازمة لعودة عملية السلام إلى مسارها فهناك حاجة لمزيد من العمل قبل إمكان تنفيذ هذه الخطوات.

وقالت قضمانى "ما نحتاجه هو تأكيد روسيا من جديد على اهتمامها بعملية سياسية. لا نرى ذلك.

"هذا هو المجال الذى نتوقع أن يرد فيه الأمريكيون بشكل أقوى لأن هناك جرائم حرب تُرتكب فى نفس الوقت الذى يتواجد فيه السيد كيرى فى موسكو ويناقش ترتيبا أمنيا واستهداف الجماعات الإرهابية فى الوقت الذى تشارك روسيا بشكل كامل فى هذه العملية فى حلب."

وحظيت سوريا بفترة سلام واسع النطاق على مدى شهرين بفضل "وقف للعمليات القتالية" بدأ فى فبراير شباط. ولكن ذلك انهار تقريبا وقالت قضمانى أن جهود استئنافه "فشلت فشلا ذريعا."

وقالت "نود أن نعرف ما نوع الضمانات التى تستطيع الولايات المتحدة الاتفاق عليها مع روسيا.

"ما نريده هو ضمانات قوية بشأن إعادة وقف العمليات القتالية."

وأضافت أنه يجب أن تتمكن الولايات المتحدة وحلفاءها فى أوروبا والشرق الأوسط من اتخاذ خطوات للتأثير بشكل أقوى للتصدى لروسيا ولكن يبدو عدم وجود مثل هذه الإجراءات.

"إنه فعلا شىء محير تماما أن نرى القوى الغربية التى يُفترض أنها صديقة للشعب السورى لا تقدم أى منهج بديل."
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365