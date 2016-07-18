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ضبط مسجل خطر عقب سرقته سيارة بالأزبكية

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ضبط مسجل خطر عقب سرقته سيارة بالأزبكية ضبط مسجل خطر عقب سرقته سيارة بالأزبكية
تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل "مسجل خطر" تخصص فى سرقة السيارات، حيث تم ضبطه أثناء استقلاله إحدى السيارات التى قام بسرقتها بمنطقة الأزبكية، تم اقتياده إلى القسم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

البداية كانت أثناء مرور النقيب محمد سيد عبد الظاهر معاون مباحث قسم شرطة الأزبكية وبصحبته قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، فاشتبه فى إحدى السيارات المتواجدة فى الشارع توقف فى منطقة حالكة الظلام، فتوجه إليها على الفور لاستيضاح الأمر، وفور اقتراب القوة الأمنية من السيارة حاول قائدها الهروب، مسرعا إلا أن القوة قامت بملاحقته حتى تم ضبطه بمعاونة الأهالى، وبالتحقيق من شخصية قائد السيارة تبين أنه " سمير.ح.ك " 27 سنة عاطل مسجل خطر سرقة سيارات، كما تبين أن السيارة التى بحوزته رقم ط ن و 172 لانسر مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 6481 لسنة 2016 جنح العبور، وبالكشف على السيارة ملك محمد .أ 23 سنة طالب بالأكاديمية البحرية .

وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة بأسلوب " المغافلة "، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، تحرر عن ذلك محضرا ملحقا للمحضر الأصلى وتولت النيابة العامة التحقيق .


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