أستاذ كبد: 5 أدوية جديدة فعالة فى مصر لعلاج فيروس C بسعر أقل من دول العالم

أكد الدكتور هشام الخياط - أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس، خلال مؤتمر صحفى نظمته إحدى شركات الأدوية مساء أمس الأحد - أنه يوجد فى العالم 6 بروتوكولات لعلاج فيروس سى، وفى مصر يوجد 5 فقط صالحة للنوع الجينى الرابع الموجود فى مصر.

وقال الدكتور هشام الخياط: "يوجد فى مصر حاليا عقار السوفالدى والأوليسيو والدلكلانزا والهارفونى والزيباتيير، ثم عقار ابكلوزا"، موضحا أن هذه الأدوية موجودة فى مصر بسعر زهيد، والأجنبى سعره أقل من 1 على 100 من سعره فى العالم، مشيرا إلى أن هناك بعض المرضى تأتى إلى مصر من أمريكا وأوروبا للعلاج فى مصر، لأن الأدوية فى الخارج غالية جدا.

وأشار "خياط" إلى أن الأدوية المصرية تماثل الأدوية الأجنبية فى مفعولها، وتعطى نفس نسبة الشفاء، موضحا أن مصر أنتجت السوفالدى والهارفونى ولكن لا يوجد الكيوريفو ولا الأوليسيو، وتكلفة العلاج الشهرى 3200 جنيه فقط للعلبة الواحدة، بينما فى أمريكا يصل كورس العلاج لمدة 3 أشهر باستخدام الكيوريفو حوالى 84 ألف دولار.

وأشار الدكتور الخياط إلى أن الدولة عند اختيارها لبروتوكول علاجى معين لابد أن تضع فى حسبانها العقار الأرخص والأكثر فعالية فى نفس الوقت، موضحا أن الإرشادات الأخيرة للجمعية الأوروبية للكبد، وكذلك الأمريكية وضعت الكيوريفو والهارفونى ضمن أفضل علاجات فيروس سى، موضحا أن الكيوريفو يعتبر الدواء المميز لعلاج مرضى فيروس سى المصابين بالفشل الكلوى، لأنه آمن فى هؤلاء المرضى، ولا يمكن استخدامه فى مرضى فيروس سى المصابين بالتليف المتقدم لأنه قد يسبب مضاعفات على هؤلاء المرضى.

وقال الدكتور هشام الخياط إن هناك أدوية أخرى آمنة وفعالة فى علاج مرضى فيروس سى، ولكن لابد من اختيار العلاج المناسب حسب حالة كل مريض، مشيرا إلى أن عقار ابكلوزا لا يمكن وصفه لمريض يعانى من اضطراب وظائف الكلى، لأنه يحتوى على السوفالدى، ولكن يمكن إعطاؤه عقار الزيباتيير، ولكن لم يتم نزوله إلى مصر حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك دراسة يقوم بها حاليا على أدوية موجودة فى مصر تم استبدال السوفالدى بدلا من أقراص الريبافيرين، نظرا لمضاعفاتها الكثيرة فى الأدوية التى لا تحتوى على السوفالدى، موضحا أن هناك ثلاث إنزيمات مسئولة عن تكاثر فيروس سى والعلاجات التى تم اكتشافها لعلاج الفيروس تعتمد على إحباط هذه الإنزيمات الثلاثة، لذلك حققت نسب شفاء مرتفعة، وأصبحت قادرة على القضاء على فيروس سى.

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