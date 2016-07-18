اليوم.. محافظ أسيوط ورئيس الجامعة فى افتتاح مؤتمر الأمراض الصدرية

تنطلق بجامعة أسيوط، اليوم، وقائع المؤتمر السنوى الرابع لقسم الأمراض الصدرية بكلية الطب، وذلك بحضور المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة والدكتور طارق الجمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب.

وقالت الدكتورة سوزان سلامة رئيس القسم والمؤتمر، إن مؤتمر هذا العام يأتى تحت عنوان "ألغاز الأمراض الصدرية" والذى يهدف إلى إتاحة الفرص لمناقشة الجديد فى مختلف أنواع الأمراض الصدرية ويتناول أحدث البروتوكولات التى تم الوصول إليها فى سبل العلاج، وذلك من خلال عدة محاور تتضمن الجديد فى أمراض الربو والسل والسدة الرئوية المزمنة بالإضافة إلى أسس علاج أمراض الجهاز التنفسى داخل وحدات العناية المركزة، وسرطان الرئة والمضادات الحيوية وعلاج الأمراض الرئوية.

وقالت الدكتورة مها الخولى مقرر عام المؤتمر، إن المؤتمر يشهد مشاركة أكثر من 300 طبيب متخصص من مختلف كليات الطب بالجامعات المصرية ومستشفيات وزارة الصحة، وذلك على مدار عدة أيام تمتد فى الفترة من 18 إلى 23يوليو الجارى، حيث من المقرر أن تشهد جامعة أسيوط وقائع الجلسة الافتتاحية ووقائع اليوم الأول، وكذلك عقد ورشتى عمل فى تخصصات دقيقة لأمراض الصدر وذلك على هامش المؤتمر، على أن يتم استكمال وقائع المؤتمر فى مدينة الغردقة.

وقد أضافت دكتورة لمياء شعبان رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أنه من المقرر أن تستهدف الورش حضور نحو 200 مشارك من شباب الأطباء من مختلف محافظات الجمهورية والتى تتناول علم أمراض التنفس أثناء النوم وكيفية تقييمه وكذلك العلاج بالأكسجين وقيمة وظائف التنفس التشخيصية.

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