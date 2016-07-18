ضبط ربة منزل وعاطل إثناء إدخالهما مخدرات لمحبوسين فى الإسماعيلية

تمكن ضباط مباحث قسم أول الإسماعيلية من ضبط ربة منزل حال قيامها بادخال أقراص مخدرة لنجلها المحبوس داخل القسم خلال زيارته، كما تمكن ضباط مركز أبوصوير من القبض على عاطل أثناء إدخاله أقراص مخدرة وبانجو لأحد المتهمين المحبوسين داخل المركز أثناء زيارته.

وتلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بأنه أثناء قيام ضباط وحدة مباحث قسم أول بتفتيش الأشخاص الزائرين للمتهمين المودعين بحجز القسم قد تمكنوا من ضبط المتهمة "حنان. ع. أ" 41 سنة ربة منزل مقيمة بالشيخ زايد ـــ دائرة قسم ثالث سبق اتهامها فى ( 5 ) قضايا بتهم " نشل ـ مخدرات ، آداب عامة"، وبحوزتها ( 17 ) قرص مخدر، ومبلغ مالى قدره 940 جنيه، وهاتف محمول، مخبأة داخل حقيبة يدها، وذلك حال قيامها بمحاولة إدخال المخدرات لنجلها المتهم " كريم. م .م " والمحبوس على ذمة القضية رقم 354 لسنة 2015 جنايات قسم أول بتهمة ( مخدرات )، وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط اعترفت بارتكابها الواقعة، وحيازتها للمضبوطات بقصد إدخالها للمتهم المودع بحجز القسم، وتم التحفظ على المتهمة والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كما تمكن ضباط مركز شرطة أبوصوير من ضبط "أحمد. و. ع" 23 سنة بدون عمل ــ ومقيم بعرايشية مصر ــ دائرة قسم ثان، وبحوزته ( 60 ) قرص مخدر، مخبأة داخل الزيارة (عبارة عن مأكولات)، وذلك حال قيامه بمحاولة إدخالها للمتهم "أسامة. م .أ" والمحبوس على ذمة القضية رقم 2783 لسنة 2016 جنح مركز أبوصوير بتهمة ( سرقة )، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكابه الواقعة، وحيازته للمضبوطات بقصد ادخالها للمتهم المودع بحجز المركز، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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